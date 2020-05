O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) inicia nesta segunda-feira (25) a reabertura gradual para atendimentos presenciais. Após agendamento no site da instituição, serão disponibilizados serviços relacionados ao registro e documentos de veículos e para atendimentos relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para evitar aglomerações neste momento, o Detran orienta que quem teve a CNH vencida após o dia 19 de fevereiro, tomou alguma multa ou começou a fazer alguma transferência após dessa data, poderá aguardar, pois os prazos foram estendidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

As atividades presenciais estavam interrompidas desde o dia 20 de março, seguindo as medidas adotadas para conter a disseminação do novo coronavírus.

Mesmo com os serviços presenciais retornando, o delegado Kleyverson Rezende, diretor do Detran-MG, afirmou que as pessoas não precisam ter pressa para ir até os postos do órgão nesse momento, podendo aguardar o fim da pandemia para realizar serviços que não sejam urgentes. Segundo ele, o retorno gradual não interfere na interrupção dos prazos determinados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).



"Os processos de habilitação já iniciados terão prazo de 18 meses para conclusão, ao invés de 12 meses. Se a CNH venceu do dia 19 de fevereiro de 2020 em diante, o condutor poderá continuar circulando, enquanto permanecer a situação de emergência de saúde pública. Da mesma forma, ainda estão interrompidos os prazos para transferência de veículos, apresentação de condutor infrator, defesas e recursos de multas e processos administrativos", explicou Rezende.

Além de evitar aglomerações, o Detran reforça o pedido para a população fazer a constante higienização das mãos e o usar máscaras.

Agendamento

O atendimento de informações, orientações e esclarecimentos será prestado, de segunda a sexta-feira, por telefone, site e e-mail. Para os serviços presenciais, será necessário agendar previamente o atendimento no site www.detran.mg.gov.br.



Os atendimentos agendados acontecerão das 10h até às 17h. Qualquer outra dúvida pode ser resolvida pelo telefone do Detran - 155 para quem estiver em BH; e (31) 3069-6601 para outros Estados.



Clínicas médicas e psicológicas credenciadas



Quanto às clínicas médicas e psicológicas credenciadas pelo Detran-MG, o órgão informou que essas devem adotar os protocolos estabelecidos pelo programa Minas Consciente, além de protocolos gerais de saúde e medidas sanitárias que se fizerem necessárias à prevenção e ao combate à disseminação da Covid-19.



O atendimento para este serviço também será feito através de agendamento no site da instituição.