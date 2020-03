Dois dias após informar que priorizaria o atendimento online, mas manteria serviços presenciais, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) decidiu encerrar, por tempo indeterminado, todos os processos in loco e focar somente no virtual. A medida vem em combate à disseminação do coronavírus. Com a ação, condutores e donos de veículos terão prazos interrompidos como, por exemplo, a cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou renovação da habilitação.

De acordo com os dados mais atuais da Secretaria de Estado de Saúde (SES), apresentados nessa quinta-feira, Belo Horizonte tem 18 pessoas confirmadas para a Covid-19. Um novo boletim será relatado ainda nesta sexta.

Prazos interompidos

A nova medida foi divulgada nesta sexta-feira (20) e afeta os trabalhos na sede do Detran-MG, no bairro Boa Viagem, na região Centro-Sul de BH, e na Divisão de Registro de Veículos (DRV), no bairro Gameleira, na região Leste da cidade. Os serviços foram suspensos ao meio-dia desta sexta.

Condutores e proprietários de veículos que tinham prazo vencendo para renovação da habilitação, solicitação da habilitação definitiva, defesas e recursos de multas, suspensão e cassação do direito de dirigir, além de serviço de transferência de propriedade e vistorias terão os limites interrompidos, por prazo indeterminado.

Ainda segundo o Detran, o telefone 155 também estará disponível para o cidadão tirar dúvidas sobre habilitação, veículos e infrações.

Conforme comunicado, enquanto os serviços presenciais permanecerem suspensos, o Detran-MG reforçará o atendimento ao cidadão e as comunicações no âmbito administrativo por meios eletrônicos. Assim, os agendamentos serão cancelados. O Fale Conosco, disponível na aba atendimento do site detran.mg.gov.br, será utilizado para os casos em que os servidores podem concluir o processo sem a necessidade de atendimento presencial.

Leia mais:

Em sessão virtual inédita, Senado aprova decreto de calamidade pública

Com 'bandejão' fechado, UFMG vai depositar R$ 200 para cada estudante afetado

Rotativo é dispensado na região hospitalar de BH para facilitar acesso dos profissionais de saúde