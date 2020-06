O Arraial de Belo Horizonte, que poderia ter sua edição adiada para o fim do ano, foi oficialmente cancelado pela Prefeitura de Belo Horizonte. De acordo com a Belotur, a decisão foi tomada em cumprimento ao decreto que proíbe a realização de eventos com aglomeração como medida de contenção à pandemia do coronavírus.

“A decisão foi tomada em confluência com as ações que a PBH tem priorizado para o combate ao Covid-19 na capital”, afirmou a pasta responsável pela realização de eventos públicos com potencial turístico.

Sobre o auxílio financeiro destinado às quadrilhas, a União Junina Mineira pleiteou a manutenção da subvenção, demanda que será avaliada considerando os aspectos técnicos, financeiros e jurídicos pertinentes, de acordo com a Belotur.

A edição 2019 do evento reuniu cerca de 100 mil pessoas em dois fins de semana. O Arraial contou com a apresentação de 40 quadrilhas no tablado, além de cinco shows no palco.

