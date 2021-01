Após ter a visitação retomada em outubro do ano passado, o Parque Estadual do Ibitipoca, em Lima Duarte, na Zona da Mata mineira, vai ser novamente fechado, a partir deste sábado (16), devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), que gerencia a unidade, a nova suspensão atende as determinações e normas técnicas do Comitê Extraordinário Covid-19.

O objetivo é evitar aglomerações e a transmissão da doença, que já matou 13.028 pessoas no Estado. Além disso, dos 853 municípios do Estado, 721 já confirmaram ao menos uma morte pelo coronavírus.

Até então, a visitação ao parque estava ocorrendo a partir de agendamento prévio no site www.parqueibitipoca.eco.br. Com o fechamento, todas as reservas feitas foram canceladas.

Não há previsão para a reabertura do parque.

O parque

‘Ibitipoca’ é uma palavra tupi-guarani que significa “Serra que estoura” ou “Serra estourada”, devido à grande incidência de descargas elétricas (raios) ou, também, à grande quantidade de grutas. É um dos parques de minas mais visitados no Estado e um dos mais reconhecidos do Brasil e uma das principais atrações turísticas da região.

Localizado na Serra do Ibitipoca, uma ramificação da Serra da Mantiqueira, o Parque Estadual do Ibitipoca é divisor das águas das bacias dos rios Grande e Paraíba do Sul e possui uma vegetação composta por mata atlântica, pelos campos rupestres em afloramentos rochosos e matas ciliares ao longo dos cursos d’água. Cactos, bromélias, orquídeas, samambaias e liquens são característicos da Serra do Ibitipoca. As candeias existem em abundância, quase sempre cobertas com um líquen esverdeado chamado barba-de-velho.

O Parque possui vários córregos e riachos que formam atrativos como piscinas naturais e cachoeiras. A correnteza forte chega a fazer escavações que formam passagens subterrâneas, como por exemplo, a Ponte de Pedra. As grutas formadas em rochas quarzíticas integram a paisagem do Parque.

A fauna é rica, com a presença de espécies ameaçadas de extinção, como a onça parda, o lobo guará e o primata sauá. Aparecem também o macaco barbado (bugio), o papagaio-do-peito roxo, o coati, o andorinhão-de-coleira falha, entre outros. Dentre os anfíbios, encontra-se uma espécie de perereca que foi identificada pela primeira vez na região, a Hyla ibitipoca.

Saiba mais sobre o parque aqui.

