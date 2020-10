Com a possibilidade de temporal em Belo Horizonte, a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil realizou nesse sábado (24) um treinamento preventivo de fechamento da avenida Vilarinho, na região de Venda Nova.

A ação teve como objetivo a preparação das equipes para situações que envolvam risco de chuva forte, inundação e alagamento.

Neste ano, por causa das medidas sanitárias e de prevenção à Covid-19, os exercícios foram realizados de forma virtual. Além da Defesa Civil, participaram do treinamento a BHTrans, o Centro Integrado de Operações (COP-BH), a Guarda Municipal e Polícia Militar.

"Esse foi mais um treinamento que envolveu vários órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte, que segue as recomendações do Marco de Sendai, principal instrumento orientador de redução de risco de desastres, adotado por países membros da Organização das Nações Unidas (ONU), para o período chuvoso. O objetivo foi aperfeiçoar as ações e aprimorar o planejamento e os protocolos", esclareceu o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Coronel Waldir Vieira.

Além da avenida Vilarinho, a BHTrans também posicionou dispositivos e sinalização emergencial em outros oito pontos da cidade: Sebastião de Brito, Bernardo Vasconcelos, Silviano Brandão, Prudente de Moraes, Francisco Sá, Teresa Cristina, Silva Lobo, Heráclito Mourão de Miranda. Os equipamentos podem ser utilizados no fechamento das vias em caso de alagamento.

Os bloqueios preventivos também são realizados pelo aplicativo Waze. A Defesa Civil envia as informações aos motoristas e, em caso de necessidade, bloqueia as vias que possam ser atingidas pelo transbordamento de córregos. Com a ação, o motorista será redirecionado para uma rota segura e longe dos possíveis riscos.

Emissão de Alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram pelo endereço defesacivilbh.

O órgão ainda envia, gratuitamente, mensagens de texto via SMS pela plataforma 40199. Para se cadastrar, basta enviar um SMS com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência.

O assinante de TV por assinatura das prestadoras Claro (NET), Vivo, Oi, Sky também estão recebendo mensagens de alerta em formato de um pop-up (imagem sobreposta à tela) com duração de dez segundos. O formato e a opção de fechá-lo podem variar de acordo com a prestadora, o modelo do equipamento (decodificador) e o plano contratado. O assinante do serviço não precisa realizar qualquer cadastro para receber as notificações.