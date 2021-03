Das 14 macrorregiões de saúde de Minas, dez já ultrapassaram 90% de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) destinadas ao tratamento de pacientes com Covid-19. A situação é ainda mais grave em duas localidades, que já não têm mais leitos para receber infectados pelo novo coronavírus.

Para diminuir o impacto atual da pandemia e atender à alta demanda por vagas nos hospitais, o governador Romeu Zema anunciou, nessa segunda-feira (22), a abertura de mais 100 leitos de UTI. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) doou 100 ventiladores mecânicos, que serão distribuídos entre as regionais.

No Triângulo do Sul, a crise sanitária é gravíssima. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 100% das vagas nas terapias intensivas estão ocupadas, tanto para tratamento da Covid quanto de outras enfermidades. O cenário é parecido na regional Leste do Sul, onde não há mais vagas em UTI para pacientes com o vírus.

Confira a ocupação dos leitos de UTI Covid por macrorregião de saúde:

Triângulo do Sul: 100%

Leste do Sul: 100%

Centro: 98,4%

Noroeste: 97%

Sul: 94,4%

Centro-Sul: 92,6%

Norte: 92,3%

Sudeste: 92,2%

Vale do Aço: 90,5%

Leste: 90,5%

Nordeste: 88%

Oeste: 87,5%

Triângulo do Norte: 81,9%

Jequitinhonha: 66%