Dez integrantes de uma quadrilha especializada em roubar e desmanchar máquinas pesadas, como tratores e retroescavadeira, foram presos nesta sexta-feira (24) em Minas Gerais. Além do estado, a organização criminosa também agia em São Paulo.

O bando foi desmantelado após a Polícia Civil deflagrar a Operação Machine. A corporação descobriu que além de roubar e desmanchar as máquinas para revender as peças, a quadrilha também adulterava os veículos para repassá-los para frente.

As apurações tiveram início em agosto do ano passado depois que a polícia foi informada por uma fabricante do interior de SP que havia sido roubada enquanto transportava as máquinas para Porto de Santos. O destino dos veículos era os Estados Unidos.

Durante a investigação, foi levantado que o grupo era especializado em furtar, roubar, adulterar os sinais identificadores de veículos automotores, adulterar e/ou inserir dados falsos em notas fiscais, além de revender maquinário pesado, sobretudo escavadeiras, retroescavadeiras, motoniveladoras, tratores de rodas, entre outros.

Um investigado já havia sido preso anteriormente e cinco equipamentos foram recuperados no período das investigações.