O mês de dezembro terminou com 96 ocorrências de deslizamentos de encostas em Belo Horizonte. Também foi o mês que superou a média histórica de chuvas em quase todas as regiões da cidade. Além disso, foram 50 solicitações de atendimento por causa de alagamentos do dia 1° ao 31 de dezembro, segundo a Defesa Civil.

De acordo com o balanço compilado pelo órgão, a maioria dos deslizamentos de encostas aconteceu na região Nordeste, onde uma mulher de 57 anos morreu após ser soterrada por um barranco que deslizou sobre a casa dela no bairro Conjunto Paulo IV. Ao todo, foram 64 ocorrências de deslizamento nesta região, seguida pela região Norte, que teve 21 deslizamentos de encostas.

A maioria dos alagamentos também aconteceu na região Nordeste. Dos 50 ocorridos em BH no mês de dezembro, 11 aconteceram naquela área.

Ao todo, a Defesa Civil recebeu 717 solicitações de atendimento em BH somente do dia 1° ao 31 de dezembro.

A média de chuvas no último mês do ano, medida em volume, é de 358,9 mm. No entanto, somente as regiões Centro-Sul (344,4mm) e Noroeste (326,6mm) não ultrapassaram esta estimativa. A região Leste registrou um volume de 403mm em dezembro, seguida pelas regiões Nordeste (399,2mm) e Venda Nova (396,2mm).

Leia mais:

Deslizamento interdita vários pontos da BR-381, próximo ao trevo de Caeté

Defesa Civil interdita 18 casas após deslizamento de terra matar mulher em BH

Quase metade das ocorrências de chuva em BH acontece na região Nordeste, onde mulher foi soterrada