No último domingo, foi comemorado o Dia Internacional da Prostituta, criado para conscientizar a população sobre a discriminação e a exploração sofridas por muitas profissionais do sexo. Já em Belo Horizonte, as ações acontecem ao longo da semana. Nesta quarta-feira (5), tem início a programação do "Puta Day - Dia de orgulho, luta por direitos e protagonismo", evento realizado Associação das Prostitutas de Minas Gerais (Aprosmig).

A programação tem início com o Bazar na Zona, realizado das 10h às 17h, nesta quarta-feira, na sede da associação (rua dos Guaicurus, 648). Na quinta-feira (6), das 13h às 17h, é a vez da "Zona da Beleza", evento que promete levar empoderamento para as trabalhadoras do sexo.

Na sexta (7), acontece mais um lançamento do livro "Guaicurus: A voz das putas" e afixação da placa no casarão que deve abrigar o futuro Museu do Sexo das Putas. A porgramação tem início às 14h e segue até as 17h com lanches e brindes. Toda a programação é gratuita.