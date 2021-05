Procedimento simples, mas eficaz na prevenção de infecções. O ato de lavar as mãos é tão importante que a Organização Mundial da Saúde (OMS) escolheu 5 de maio como o Dia Mundial de Higienização das Mãos. A data não foi escolhida por acaso: cinco é o dia e o mês da campanha, e também a quantidade de dedos das mãos.

Neste momento de pandemia do novo coronavírus, o incentivo ao ato não poderia estar em momento mais oportuno. Um levantamento da OMS revela que a incidência de infecções pode ser até 40% menor em indivíduos que realizam a higienização das mãos de maneira correta.

O Cetus Oncologia, hospital especializado em tratamentos oncológicos, preparou um vídeo explicativo de como higienizar corretamente as mãos. Assista:

Vinicius Millidiu, coordenador de enfermagem do Cetus Oncologia, explica que a quantidade de vezes que é necessário lavar as mãos durante o dia varia. "Neste momento de pandemia, o ideal é que a higienização aconteça antes e depois das refeições, após o uso do banheiro ou sempre que a mão for levada à boca para tossir ou espirrar (lembrando que o ideal é cobrir a boca e nariz com o antebraço). Falar ao telefone, usar o transporte público, coçar os olhos e o nariz, tocar em superfícies [principalmente em espaços públicos] também são ações que pedem imediatamente a higienização", disse.

