Nesta quarta-feira (5) é celebrado o Dia Mundial de Higienização das Mãos. A data não poderia estar em momento mais oportuno do que em meio à pandemia de Covid-19. Isso porque dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que a incidência de infecções pode ser até 40% menor em indivíduos que realizam a higienização das mãos de maneira correta.

E entre as infecções, a mais recente delas, o coronavírus, também é prevenido por este simples ato do dia a dia. De acordo com Vinicius Millidiu, coordenador de enfermagem do Cetus Oncologia, hospital especializado em tratamentos oncológicos, com unidades em BH, além de Betim e Contagem, na Grande BH, a quantidade de vezes que é necessário lavar as mãos durante o dia varia.

"Neste momento de pandemia, o ideal é que a higienização aconteça antes e depois das refeições, após o uso do banheiro ou sempre que a mão for levada à boca para tossir ou espirrar (lembrando que o ideal é cobrir a boca e nariz com o antebraço). Falar ao telefone, usar o transporte público, coçar os olhos e o nariz, tocar em superfícies [principalmente em espaços públicos] também são ações que pedem imediatamente a higienização", explicou.

Nessa higienização, segundo o especialista, devem ser usados álcool em gel 70ºC, que não necessitada de enxágue, ou água e sabão/sabonete. Quando as mãos não estão higienizadas, elas são um receptáculo para vírus e bactérias. Isso porque são consideradas uma das partes mais sujas do corpo humano.

"Portanto quando não higienizadas, podem aumentar o risco de diversas doenças, não só a Covid-19, como também gastroenterite (inflamação do trato intestinal), gripes, conjuntivite e rotavírus. Por isso cumprir todos os passos de higienização [das mãos], que não consistem apenas em esfregar as palmas, é fundamental", declarou Millidiu.

Como lavar bem as mãos?

O Cetus Oncologia preparou um vídeo com dicas (veja acima). Para lavar bem as mãos, primeiramente deve-se espalhar o sabonete por todas as partes das mãos. Em seguida, esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa.

O terceiro passo é friccionar o dorso dos dedos de cada mão com a palma oposta. Nesse processo segure os dedos com movimento de ‘vai e vem’. Após essa etapa, esfregue os polegares com o auxílio da palma da mão oposta, utilizando movimento circular.

Feito isso, friccione as polpas digitais e unhas de uma mão contra a palma da outra, fazendo um movimento circular. É importante, também, esfregar o punho esquerdo com o auxílio da palma da mão direita e vice-versa.

Já na hora de enxaguar, retire todo o sabonete, evitando o contato direto com a torneira e, se possível, seque com papel toalha descartável, que deve ser descartado no lixo comum.

A Organização Mundial da Saúde afirma que o ato de lavagem de mãos deve durar entre 40 a 60 segundos. Por outro lado, a higienização com álcool em gel durante 20 segundos (tempo que o produto leva para secar totalmente) já é eficaz.