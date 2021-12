O dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição em Belo Horizonte é marcado por pedidos e agradecimentos de fieis que são devotos da santa. Há quem vista camisas com a imagens de Nossa Senhora, leve terços e acendam velas como forma de homenagem. Na capital mineira, a quarta-feira (8) é toda dedicada a ela. No tradicional Santuário, localizado no bairro Lagoinha, região Noroeste, há várias missas programadas durante todo o dia.

A demonstração da fé pode ser vista por meio de orações, objetos e gestos. No caso do aposentado Robson Geovani Moreira, de 68 anos, a devoção vem quase de berço e é celebrada até os dias de hoje.

“Sou devoto desde que nasci. O primeiro passeio no colo da minha mãe foi aqui na igreja. De lá pra cá, todo ano nós estamos aqui presentes. A gente vem agradecer e pedir, como todo devoto faz”, disse.

Cristina Vaz, de 46 anos, aposentada, também esteve no Santuário durante a manhã. Vestindo uma camisa com imagem de Nossa Senhora e com um terço em mãos, ela aproveitou a data para agradecer o fato de estar vencendo um câncer de mama.

“Faço tratamento e graças a Deus e à Nossa Senhora, que nos leva ao colo de Jesus todos os dias, eu estou vencendo a batalha no tratamento. Eu não podia deixar de vir agradecer”, afirmou.

No caso da recepcionista Maria das Graças de Almeida, de 73 anos, o dia também será de agradecimentos por graças alcançadas com a intervenção da santa. “Amigos, família, todos devotos. Nossa Senhora não importa o título dela, o que importa é o que ela é na nossa vida. Mãe de Deus, nossa mãe”, concluiu.

Celebrações

Nesta quarta, a primeira celebração no Santuário do bairro Lagoinha foi iniciada ainda de madrugada, às 4h. Até às 20h, as missas serão realizadas com intervalos de duas horas. Veja aqui a programação completa.

Imaculada Conceição de Nossa Senhora

A devoção à Nossa Senhora da Conceição é uma herança da colonização portuguesa. Foi protetora do Brasil, no período colonial, proclamada Padroeira do Império Brasileiro por D. Pedro I. E, no século XX, o título passou para Nossa Senhora de Aparecida, que é uma antiga imagem da Imaculada Conceição encontrada nas águas do rio Paraíba do Sul.

Segundo os católicos, desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada de mácula e concebeu seu filho livre de qualquer pecado. A festa da Imaculada Conceição, comemorada em 8 de dezembro, foi inscrita no calendário litúrgico pelo Papa Sisto IV, em 28 de fevereiro de 1477. E, segundo a igreja Católica, todos os fiéis devem participar da missa, como se fosse um domingo.

