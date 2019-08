Católicos celebram nesta sexta-feira (30) o Dia de Padre Eustáquio, religioso conhecido como o mensageiro da saúde e da paz. Para comemorar a data, que neste ano também marca os 100 anos de ordenação do padre, a Arquidiocese de Belo Horizonte montou uma programação especial no Santuário da Saúde e da Paz, que fica na rua Padre Eustáquio, número 2405, no bairro Padre Eustáquio.

Durante a semana, foram realizadas várias celebrações, novenas e procissões. Nesta sexta, nove missas foram marcadas para atender os fiéis. A celebração das 16h será presidida pelo arcebispo dom Walmor. Haverá, também, horários especiais para confissões, que estão acontecendo no Colégio Padre Eustáquio.

Confira abaixo os horários das próximas missas:

12h

14h

16h

18h

20h

Padre Eustáquio

Padre Eustáquio nasceu na Holanda, no dia 3 de novembro de 1890, sendo ordenado sacerdote na Congregação dos Sagrados Corações em 1919. Chegou ao Brasil em maio de 1925, e, no mesmo ano, já realizava um importante trabalho de evangelização, em Água Suja, atual cidade de Romaria, no Triângulo Mineiro.

Segundo a igreja católica, ele visitava os doentes, distribuía roupas e alimentos aos necessitados, e amparava as famílias. Em 1935, padre Eustáquio foi pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Poá-SP. Em 1942, padre Eustáquio chega a Belo Horizonte para assumir a Paróquia São Domingos.

Já em maio de 1943, apresentou à comunidade a maquete da futura matriz. "Foram 16 meses de intenso apostolado, junto a uma multidão de fiéis que buscavam sua intercessão para alcançar graças. Incansável, realizou inúmeras atividades nas paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte como retiros, conferências e confissões", destacou a arquidiocese de BH.

O pároco morreu em 30 de agosto de 1943. Padre Eustáquio foi beatificado, em Belo Horizonte, pelo Cardeal José Saraiva Martins, em 15 de junho do ano 2006.

*Com Arquidiocese de BH