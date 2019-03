Fieis de Belo Horizonte e Região Metropolitana terão várias opções para celebrar o dia de São José, comemorado pela igreja católica nesta terça-feira (19). Entre elas, missas, pregações, celebrações eucarísticas, atividades culturais e gestos de solidariedade organizados pela Arquidioceses da capital mineira para a data. Na igreja que leva o nome do santo, no Centro de BH, missas acontecerão de duas em duas horas a partir das 6h.

O arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo presidirá, às 19h30, a instalação da Paróquia São José, Esposo de Maria, na cidade de Nova Lima, na Grande BH. A nova catedral fica na rua Abraão Lincoln, 234, no bairro Cabeceiras. O arcebispo irá celebrar a eucaristia juntamente com o pároco local, padre Maicon Cleberton. Além disso, uma oração de autoria de dom Walmor dedicada ao santo será rezada durante a missa.

Protetor da Sagrada Família e modelo de pai, São José, o esposo da Virgem Maria, foi escolhido por Deus para ser o patrono de toda a Igreja de Cristo. Seu nome, em hebraico, significa “Deus cumula de bens”.

Acompanhe a programação nas paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte:

Igreja São José – Centro de BH

Desde o dia 10 de março a unidade tem programação que começa sempre às 18h, com terço, ladainha e consagração a São José. Depois disso, às 18h30, acontecem as missas Festivas da Novena. Segundo a Arquidiocese, a expectativa era de que 70 mil pessoas passassem pela igreja durante os nove dias de celebrações. Nesta terça, as missas acontecem a cada duas horas a partir das 6h, sendo que às 10h dom Geovane celebra missa e, às 20h, haverá missa em louvor a São José presidida por dom Vicente e concelebrada com os Missionários Redentoristas da Igreja São José. Já a missa de 16h será presidida pelo Dom Walmor. Todas as atividades são gratuitas e abertas. A Igreja São José fica na rua dos Tupis, esquina com avenida Afonso Pena, no Centro.

Basílica Santo Cura D’ars

A missa dedicada a São José está marcada para 19h nesta terça. O endereço da igreja é rua Cura D´ars, 485, no Prado, na região Oeste da capital mineira.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima e São Miguel

A programação na paróquia, localizada na Comunidade São José, na rua Antônio Junqueira Júnior, 43, no bairro Santa Mônica, região Norte de BH, terá início nesta terça às 18h30, quando tem início uma procissão saindo da avenida Várzea da Palma. Às 19h30 acontece a missa. No local haverão barraquinhas para a população.

