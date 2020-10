Já estão esgotadas as senhas para os fiéis que participarão presencialmente das celebrações do Dia de São Judas Tadeu, nesta quarta-feira (28), no Santuário do bairro da Graça. Mas os devotos do santo das causas impossíveis poderão assistir às missas on-line.

Veja o cronograma:

0h

6h

8h

10h

12h

14h

16h

18h

20h

Onde assistir?

YouTube: bit.ly/SaoJudasYT

Facebook: facebook.com/saojudasbh

Instagram: instagram.com/saojudasbh

- Outras igrejas da região metropolitana terão uma programação especial nesta semana, para celebrar São Judas Tadeu. Veja em arquidiocesebh.org.br.

- Mais informações pelos números (31) 2526-4648 ou 2526-4164.