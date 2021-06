Conhecido como "santo casamenteiro", Santo Antônio é para os fiéis o protetor do amor. Celebrado neste domingo (13), além de missas, rezas e festas juninas, há quem aproveite a data para realizar simpatias, apostando na fé para que o religioso auxilie na busca pela “cara metade”.

Além das tradicionais simpatias de deixar a imagem do santo de cabeça para baixo, ou de “castigo” na geladeira, há outras formas de pedir um casamento para Santo Antônio. Confira elas:

Sequestro do menino Jesus

Santo Antônio era um benfeitor das crianças. Por isso, em muitas imagens, ele é representado segurando o Menino Jesus. Há uma simpatia que diz que, se você retirar o pequeno das mãos do santo e garantir que ele só terá o Menino Jesus de volta quando você encontrar um amor, o milagre acontece rapidinho;

Benção dos deuses

Quando ouvir tocar o sino de qualquer igreja, vá até lá, entre e faça um pedido a Santo Antônio para que ele lhe arrume um bom marido. Quando tiver o desejo atendido, retorne à igreja para agradecer.

Rosas para o casamenteiro

Coloque sete rosas em um vaso em frente a uma imagem de Santo Antônio. Reze pedindo um novo amor. Quando as pétalas secarem, leve a uma igreja onde acontecem muitos casamentos.

Agulhas na água doce:

Para saber o nome da pessoa com quem vai casar e o casamento irá acontecer, no dia de Santo Antônio coloque duas agulhas iguais dentro de uma bacia, a mesma que você usa para colocar os papeizinhos embaixo da cama. Só que, desta vez, adoce a água com duas colheres de açúcar. Se no dia seguinte as agulhas estiverem juntas, o casamento está próximo.

