Com o objetivo de reforçar a presença da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) como garantidora dos direitos de todo cidadão, a corporação lançou, nesta segunda-feira (17), um clipe musical com a participação voluntária de casais homoafetivos. Dia 17 de maio marca a luta da população LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.

De acordo com a polícia, participam do clipe, gravado na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, os casais Gustavo Tauil e Lincoln Galvão; Jefferson Cezar e Igor Vieira; Isabella Tymburibá Elian e Niura Ferreira, com a filha. Veja abaixo:

Conforme a PCMG, o projeto "Estamos aqui por você" foi idealizado pelo Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família (Defam) e tem o apoio da Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual, da Secretaria de Desenvolvimento Social do governo de Minas.

"Queremos mostrar uma Polícia Civil apta a atender com respeito e qualidade todo cidadão, e proceder com a investigação criminal competente para o enfrentamento de crimes como a homofobia, racismo ou qualquer outro que reflita intolerância. É crime, e os autores devem ser responsabilizados", declarou a delegada-geral Carolina Bechelany, chefe do Defam.

Diversidade

O dia de 17 de maio marca a luta da população LGBT. A data foi escolhida após a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter excluído, em 1990, a homossexualidade da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, remetendo a todos o enfrentamento do preconceito e da violência, e a busca pela garantia dos direitos humanos e diversidade sexual.

