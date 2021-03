Mais da metade da população brasileira (51,8%) é composta por mulheres, segundo dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad). Porém, muitas brasileiras ainda enfrentam uma infinidade de desafios, dentre eles a desigualdade salarial.

Mesmo trabalhando, em média, três horas a mais do que os homens, as mulheres recebem 77,7% do rendimento deles. E o que é pior, o país tem apenas 37,4% dos cargos gerenciais ocupados por mulheres, como aponta a pesquisa Estatísticas de Gênero, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A relações públicas e especialista em Gestão de Projetos Ambientais e Direito Ambiental e Minerário, Gizelle Andrade Tocchetto, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre os desafios que as mulheres enfrentam para ocupar cargos nas corporações, nesta segunda-feira (8), às 18h. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje Em Dia.