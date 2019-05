No próximo dia 30 de maio quem passar pela Praça 7 poderá comparar os preços com e sem encargos dos produtos da cesta básica. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH) instalará no quarteirão fechado da rua Rio de Janeiro o "Mercado do Imposto", um espaço onde a população poderá ver expostos os produtos com as diferenças nos valores. O evento faz parte do Dia Livre de Impostos (DLI), que acontece na data em Belo Horizonte e outras cidades de 19 estados brasileiros, com produtos sendo vendidos pelo preço sem o imposto.

Para se ter ideia, o arroz e o feijão, itens presentes diariamente na mesa da população do país, têm cerca de 17,24% de impostos em seu valor. “Nosso objetivo com essa ação é fazer com que todos vejam como a carga tributária brasileira está entre as mais elevadas do mundo, que corresponde a uma média de 41,8% do rendimento bruto de cada cidadão. Isto é, uma pessoa que recebe um salário mínimo perde pouco mais que R$ 415 do pagamento sem receber nada em troca”, pontua o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

Em 2019, o Dia Livre de Impostos de BH reunirá pelo menos 500 lojas de variados segmentos para a comercialização de produtos e serviços com descontos referentes aos valores dos impostos incidentes. Ainda de acordo com a CDL, os mais novos participantes a aderir ao movimento são a loja de semi-joias Rommanel, as Óticas Diniz, e as lojas Rede, Elmo e Magazine Diniz.

Entre os estabelecimentos que confirmaram presença em mais uma edição do evento estão a Drogaria Araújo, Dog’s Shop e a Centro Visão, sendo que a Araújo terá 248 lojas participantes em todo o Estado. Já a Dog’s Shop terá cinco lojas comercializando mais de dois mil itens sem o valor dos impostos. A Centro Visão participará com as 19 lojas na capital mineira. Outros estabelecimentos podem ser conferidos no site oficial do Dia Livre de Impostos.

Como funciona

O lojista que participar do evento de conscientização não deixará de pagar o valor dos encargos incidentes nos produtos vendidos, portanto, precisará arcar com os descontos oferecidos.

“Não é uma questão de ser contra a cobrança de imposto, mas pela luta por um sistema tributário mais simples e menos oneroso, que ande em consonância com o desenvolvimento que todos queremos para o nosso país. Por isso, a cada ano os empresários de Belo Horizonte têm aderido ao movimento que visa a redução dessas taxas abusivas que sufocam o orçamento do brasileiro, diminuem significativamente o poder aquisitivo da população e comprometem o crescimento da economia brasileira”, completa Silva.

O Dia Livre de Impostos (DLI) tem o objetivo de conscientizar a população quanto aos altos índices de impostos sem retorno do dinheiro para o cidadão. “Além de protestar contra a alta carga tributária, o DLI também cobra um retorno efetivo dos impostos para a sociedade em forma de investimentos em serviços essenciais, como saúde e educação”, finaliza Marcelo de Souza e Silva.

Confira a tabela com a tributação de alguns itens da cesta básica:

Produtos Tributos

Arroz 17,24%

Feijão 17,24 %

Óleo de cozinha 22,79%

Sal 15,05%

Açúcar 30,6%

Café 16,52%

Molho de tomate (lata) 36,05%

Macarrão 16,3%

Ervilhas 36,05%

Farinha de trigo 17,34%

Biscoito 37,3%

Leite em pó 28,17%

Chopp liberado por 4h

Aproveitando o Dia Livre de Impostos, a Krug Bier, que é apoiadora do movimento da CDL-BH, promove um evento no dia 29 de maio com preço promocional em seu estabelecimento, localizado na rua Major Lopes, 172, no bairro São Pedro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

No evento, que custa R$ 25, haverá chop liberado entre as 19h e 23h. Conforme a empresa, além do tradicional chopp cristal, outros chopps especiais também estarão inclusos no cardápio.

Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos pela internet clicando AQUI. Mais informações pelo telefone (31) 99223-9315.

