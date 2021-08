No próximo domingo (29) é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Há 35 anos a data alerta para os riscos provocados à saúde pelo tabagismo.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) mostram que o consumo do cigarro está relacionado com, aproximadamente, 50 enfermidades.

A médica oncologista Daiana Ferraz, da clínica Cetus Oncologia, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre os riscos provocados pelo cigarro, nesta sexta-feira (27), às 11h. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.