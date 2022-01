Um homem de 32 anos suspeito de extorquir mulheres que enviaram fotos íntimas para ele foi preso nesta quarta-feira (26) na região Nordeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Civil, o investigado é diretor de uma torcida organizada de um time de futebol da capital.

A prisão ocorreu dentro da sede da torcida, na região Nordeste da capital, no momento em que os integrantes se preparavam para sair em comboio para acompanhar a partida que aconteceu em Nova Lima, na região metropolitana. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do investigado, foram apreendidas uma arma de fogo calibre 38, além de diversas mídias e celulares.

Ainda segundo a Polícia, já foram identificadas vítimas em Minas Gerais e em outros estados. As investigações apontaram que o homem conhecia as mulheres e, após algum tempo, pedia imagens íntimas delas. Depois de receber as fotos ele as chantageava, afirmando que não divulgaria se recebesse dinheiro em troca.

O Hoje em Dia procurou a Galoucura que confirmou que o suspeito faz parte da diretoria da torcida da região Nordeste. Até o momento, nenhuma medida interna foi tomada contra o homem, segundo a organização.

Leia também

Venda de ingressos para Atlético x Tombense começa nesta quinta-feira

Atlético monitora Pavón, em fim de contrato com o Boca; parte da torcida se manifesta contra