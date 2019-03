Um homem de 34 anos preso por suposto envolvimento com o tráfico de drogas, e apontado como um dos diretores da torcida organizada cruzeirense Comando Zona Norte (CZN), confessou que vendia entorpecentes para universitários, torcedores celestes e pessoas de alta classe de Belo Horizonte. Além dele, outros dois suspeitos também foram detidos em flagrante, no fim da noite de terça-feira (12), no bairro Planalto, região Norte da capital. Um quarto suspeito, que também seria integrante da CZN, continua foragido.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois dos homens foram abordados depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima que informava que a dupla iria esconder drogas em uma casa no bairro Planalto, próximo da Vila Olímpica do Atlético. Ainda conforme a denúncia, os suspeitos estariam em um Fiat Punto preto e seria responsável, também, por abastecer o tráfico de drogas no Aglomerado São Tomás.

Policiais do 13º Batalhão fizeram rastreamento na região e localizaram o veículo suspeito. Dentro dele, estavam dois homens com R$ 512, nove pinos de cocaína, duas buchas de maconha e dois celulares. A dupla ofereceu armas para os militares em troca da liberdade. Consta no registro da ocorrência que os PMs fingiram aceitar a propina e seguiram para a casa dos suspeitos.

Na residência do suposto diretor da CZN, foram apreendidos 580 pinos de cocaína, 67 papelotes de cocaína, uma balança de precisão e um revólver calibre .38. Parte do material estava debaixo da cama. O homem contou aos militares vendia cada pino por R$ 20, sendo que parte dos clientes era de uma faculdade que fica na região de Venda Nova, onde dele estudava.

Na casa do outro suspeito foram localizados uma pistola carregada com oito munições, duas porções de cocaína, duas de maconha, uma balança e R$ 179. Os PMs também descobriram um imóvel que seria usado para o preparo da droga e, lá, encontraram mais cocaína e outros materiais ilícitos. Um terceiro suspeito também foi detido.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes (Ceflan) 1.

