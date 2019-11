O diretor-presidente da Fundação Renova, entidade responsável pela reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, anunciou a saída do cargo, nesta quarta-feira (20). A informação foi confirmada pela própria Fundação.

"Roberto Silva Waak, atual diretor-presidente da Fundação Renova, conclui seu ciclo na organização após mais de três anos à frente dos trabalhos de reparação da bacia do rio Doce. A posição será assumida pelo atual diretor socioeconômico e ambiental, André de Freitas. O processo de transição está em andamento e será concluído em janeiro de 2010", informou a entidade por meio de nota.

Em carta pública, Roberto Waak afirmou que, "apesar de críticas, o modelo de governança proposto pelo Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) foi, e continua sendo, uma alternativa consistente para enfrentar uma tragédia de proporções inéditas no Brasil, envolvendo dois estados (Minas Gerais e Espírito Santo) e quase quatro dezenas de municípios". (Veja publicação completa abaixo)

A Fundação Renova ainda reforçou que "o novo diretor-presidente assume com o compromisso de acelerar as medidas de reparação em andamento, especialmente em frentes como indenização e reassentamento". (Confira abaixo a nota completa)

O acidente foi no dia 5 de novembro de 2015. A barragem de Fundão, administrada pela mineradora Samarco, se rompeu e a enxurrada de lama de rejeitos rapidamente atingiu a comunidade de Bento Rodrigues, a 35 quilômetros de Mariana, provocando a morte de 19 pessoas. Minutos depois, a lama arrasou a comunidade de Paracatu de Baixo e seguiu o curso de rios da região, até o rio Doce, afetando mais de 200 municípios entre Minas e Espírito Santo.

Como estão as famílias atingidas pela lama

A comunidade atingida pela lama ainda aguarda construção das casas no chamado Novo Bento Rodrigues. Um acordo entre Fundação Renova e Ministério Público, homologado pela Justiça, prevê a entrega de todos os imóveis em agosto do ano que vem.

Duas das 225 casas do Novo Bento Rodrigues estão em construção atualmente, assim como as estruturas da escola e do posto de saúde. Até agora, de 97 projetos protocolados na Prefeitura de Mariana para a emissão de alvarás, 18 estão com a permissão para a construção. Outros 18 projetos estão com cópias finais protocoladas aguardando alvará e 27 com revisão protocolada na prefeitura para reanálise.

Em Paracatu de Baixo, as obras de terraplenagem tiveram início há dois meses. Cerca de 70 projetos conceituais de casas estão em desenvolvimento, enquanto o processo de registros dos lotes no Cartório de Registro de Imóveis em Mariana é finalizado, para que depois o alvará para cada edificação possa ser solicitado.

Atualmente, 2.500 trabalhadores se revezam em três turnos no canteiro de obras de Novo Bento Rodrigues, instalado em uma antiga área de uma siderúrgica. A expectativa para Paracatu de Baixo é que, assim que os primeiros alvarás sejam concedidos, 1500 trabalhadores atuem por dia no local. De acordo com a Renova, cerca de R$ 275 milhões foram destinados aos reassentamentos.

Nos dois casos, a prioridade das obras é a construção das vias de acesso. Em Paracatu, uma estrada está sendo construída porque uma das demandas dos atingidos foi não ter que passar pela antiga comunidade e ter de ver constantemente as ruínas que lá ficaram.

Um terceiro reassentamento é planejado pela Fundação Renova, como reparação aos moradores de Gesteira, distrito de Barra Longa, que perderam suas casas. Até o momento, 37 famílias discutem com a entidade quais deverão ser as diretrizes para a construção do novo espaço.

De acordo com a Fundação Renova, os prazos para a construção dos reassentamentos “são diretamente influenciados pelo processo coletivo e deliberativo definido para tomada de decisões, estabelecido nas diretrizes do reassentamento definidas com a comunidade, comissão de atingidos, assessoria técnica, com acompanhamento do Ministério Público”.

A entidade diz que todos os assuntos que podem impactar os prazos do reassentamento estão sendo tratados no âmbito de uma Ação Civil Pública, em discussões realizadas em audiências judiciais que contam com a participação do Ministério Público, mantenedoras, representantes dos atingidos, além da Fundação Renova.

A Prefeitura de Mariana informou que o processo de aprovação dos projetos apresentados pela Fundação Renova segue os mesmos padrões dos processos em aprovação em qualquer área urbana do município. Informou ainda que Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo têm leis específicas diferentes, sendo ambas leis complementares à Lei 016/2004 - Plano Diretor Municipal.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) afirmou que sua Superintendência de Projetos Prioritários (Suppri) tem proposto e mantido, tanto com a Fundação Renova, quanto com as comunidades atingidas e, ainda, junto aos órgãos ministeriais, o compromisso de, quando se tratar de ações relativas ao reassentamento de atingidos, agir com a maior celeridade, priorizando absolutamente tais processos.

