O ideal é que todos mantenham as recomendações de distanciamento social no próximo domingo, quando se comemora o Dia das Mães, de acordo com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral.

“Não podemos tornar um momento feliz num momento infeliz no futuro. O Dia das Mães é uma data importante, mas a mãe mais feliz é aquela que sabe que seu filho não pegou Covid ou ela mesma não pegou numa comemoração”, afirmou o secretário durante coletiva nesta terça-feira (5).

Segundo ele, o ideal é que o contato familiar possa ser feito à distância, utilizando videoconferências, por exemplo. “As mães vão entender que esse é momento é especial e que vai passar. Vai ficar melhor se todos cumprirem as recomendações”, completou.

O cuidado deve ser ainda maior com as mães com idade acima dos 60 anos. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça, 81% das pessoas que morreram em decorrência da Covid-19 no Estado eram idosas. Por outro lado, 78% dos infectados têm idade entre 20 e 59 anos.