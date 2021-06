A distribuição de cestas básicas e kits de higiene para famílias cadastradas na prefeitura será mantida em junho na capital mineira. A consulta da data e local de retirada dos produtos poderá ser feita a partir da próxima quinta-feira (3).

Neste mês, a entrega irá começar no sábado (5) e se estende até o dia 31. De acordo com a administração municipal, cerca de um milhão de famílias são beneficiadas mensalmente com o acesso a alimentos básicos durante o período da pandemia de Covid-19.

Para consultar o cronograma, é necessário informar o número do CPF, o primeiro nome do responsável pela matrícula, no caso de estudantes, ou pelo cadastro, no caso de demais públicos.

A plataforma indicará a data, horário, endereço da loja e o número do voucher, que deve ser apresentado junto com documento de identificação para a retirada da cesta e do kit.

Todas as informações sobre os beneficiários e outras dúvidas sobre a retirada das cestas e dos kits estão no portal da PBH.

Leia Mais:

PBH repassa primeira parcela de R$ 6 milhões à UFMG para desenvolvimento de vacina contra a Covid

Professores dos ensinos fundamental, médio e superior começam a ser vacinados nesta 3ª em BH; veja

Decisão sobre Copa América no Brasil deve ser anunciada nesta terça-feira