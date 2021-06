O governo de Minas Gerais dá continuidade, na manhã desta segunda-feira (21), à distribuição do 25º lote de vacinas contra a Covid-19. Desde sábado (19), as Unidades Regionais de Saúde (URSs) do Estado recebem os 508.170 imunizantes que fazem parte da remessa enviada pelo Ministério da Saúde.

São 235.170 vacinas da Pfizer e 273 mil da Coronavac, que irão completar o esquema vacinal dos grupos prioritários definidos no Plano Nacional de Imunização (PNI). Em Minas, esse público é composto por pessoas com comorbidade, gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz com e sem algum acometimento na saúde, pessoas com deficiência permanente, além de grávidas com comorbidade e que acabaram de dar à luz, trabalhadores da Educação e das Forças de Segurança e Salvamento.

Segundo o governo, os municípios mineiros que já realizaram a vacinação dos grupos prioritários, e que ainda têm doses disponíveis, podem avançar na imunização de outros públicos. No total, Minas Gerais recebeu quase 11,8 milhões de doses contra a doença.

Acompanhe o quantitativo de cada remessa:



1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021



2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021



3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021



4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021



5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021



6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021



7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021



8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021



9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021



10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021



11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021



12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021



13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021



14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021



15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021



16ª remessa

30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021



17ª remessa

50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021



18ª remessa

396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021 e 100.200 doses da CoronaVac, em 08/5/2021 e 112.434 doses da Pfizer, em 10/5/2021



19ª remessa

422.750 doses da AstraZeneca, em 13/5/2021, e 207.800 doses de CoronaVac

101.600 doses da CoronaVac, em 14/5/2021



20ª remessa

435.500 doses da AstraZeneca, 8.200 doses da CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer, em 18/5/2021



21ª remessa

561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer, em 26/5/2021



22ª remessa

588.500 doses da AstraZeneca, em 2/6/2021

62.010 doses da Pfizer, em 3/6/2021



23ª remessa

237.510 doses da Pfizer, em 8/6/2021



24ª remessa

362.750 doses da AstraZeneca, em 9/6/2021



25ª remessa

235.170 doses da Pfizer e 273.000 doses da CoronaVac, em 18/6/2021

