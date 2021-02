Hospitais de Divinópolis, na região Centro-Oeste, receberam 11 pacientes de dois municípios mineiros, localizados nas regiões do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, para tratamento contra a Covid-19. Durante o fim de semana, seis pessoas foram transferidas de Coromandel e outras cinco da cidade de Monte Carmelo.

No sábado (13), dois pacientes chegaram à cidade e foram internados no Hospital de Campanha da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ontem (14), foram amparados mais nove pessoas, sendo duas encaminhadas ao Complexo de Saúde São João de Deus e outras sete para a unidade de campanha.

Os pacientes foram transferidos para a cidade do Centro-Oeste Mineiro por conta da situação crítica presenciada na rede municipal de saúde dos dois municípios em questão. No sábado, o prefeito de Monte Carmelo, Paulo Rocha, fez um apelo nas redes sociais e informou que a cidade já não possuía mais cilindros de oxigênio suficientes para atender aos pacientes com a doença. Na ocasião, ele disse que a cidade iria transferir pacientes para outros municípios, devido à falta de leitos.

Via áerea

A transferência dos pacientes foi realizada via aérea, com apoio do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. Já em Divinópolis, foram transportados para as unidades de saúde por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, acompanhou a transferência e pediu união entre os municípios mineiros neste momento da pandemia. “Juntos somos mais fortes! Neste momento, devemos nos unir aos municípios mineiros em favor da vida. Divinópolis está fazendo sua parte, para fortalecer a solidariedade, mas issso, graças à população divinopolitana, que colaborou e respeitou as medidas de segurança estabelecidas, fazendo com que nossos números reduzissem e tivéssemos leitos disponíveis nos hospitais”, afirmou.

Toda a operação contou com o alinhamento entre a Secretaria Estadual de Saúde, CIS – URG Oeste e Prefeitura Municipal de Divinópolis.

