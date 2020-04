Com a vida em suspenso durante a quarentena para conter o avanço do coronavírus, planos foram adiados, atividades do dia-a-dia canceladas e o encontro com os amigos para aquela cervejinha pode até virar caso de polícia, já que as aglomerações estão proibidas. Então, se não é possível ir chorar as mágoas no bar, o desabafo acontece na rede mesmo.

Para começar, parâmetros foram revistos e até o desprezo do garçom tá fazendo falta.

A crise exige empreendedorismo e iniciativa...

No meio de tantas perdas, está rolando até um certo ressentimento em relação aos fornecedores...

E tem gente que acha que a dedicação ao copo pode até ajudar no combate à disseminação do vírus....

Se beber sozinho for inevitável, pelo menos que seja com controle...

Por fim, meme é zoeira, mas bebida é assunto sério. O aumento do consumo de álcool durante o período de isolamento social é preocupante, alertam autoridades. A Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas lançou a campanha #sejaluz, para mostrar coisas positivas na internet, como os botecos virtuais, e orientando a respeito dos cuidados não apenas com o álcool, mas com o tabaco e outras drogas nessa fase de quarentena.