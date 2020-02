Do brega ao sertanejo, passando por grandes clássicos da música brasileira, o bloco Beiço do Wando agitou a avenida Brasil, no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte, no final da manhã deste domingo (23). Um dos desfiles mais aguardados do Carnaval de BH, o grupo arrastou milhares de pessoas por todo o trajeto.

Com o discurso de alegria e paz, o cortejo seguiu sem qualquer intercorrência, durando quase três horas. Músicas que homenageavam Wando e ícones da música sertaneja foram as que mais levantaram a multidão, que cantava os sucesso a plenos pulmões.

O advogado Diogo Dantes veio pelo terceiro ano seguido ao desfile do Beiço do Wando e elogiou bastante a festa. “O que mais eu gosto é ver a multidão, encontrar, interagir com os amigos. Temos que prestigiar o Carnaval de Belo Horizonte, que está crescendo cada vez mais, e está muito bom. Em relação à música, também gosto muito, principalmente quando tocam os clássicos. Só esses funks e sertanejos mais novos que não são muito a minha praia, mas como é Carnaval, faz parte, tá valendo”, brincou Diogo.

​