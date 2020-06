Helicóptero, grande movimentação policial e diversos veículos da imprensa. Esse foi o cenário encontrado por moradores da rua Francisco Spino, no bairro São Bernardo, na região Norte de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (23).

Dois imóveis da via foram alvo de uma operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM), em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que apuram um esquema de "rachadinha" envolvendo Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. O objetivo da ação é localizar Márcia Oliveira Aguiar, esposa de Queiroz.

"Direto do Rio de Janeiro para o São Bernardo, quem diria que isso poderia acontecer aqui", disse uma mulher que mora perto de uma das casas onde foi cumprido mandado de busca e apreensão. Segundo ela, a madrinha de Fabrício morava no local e morreu há cerca de seis meses. "A última vez que ele veio aqui faz uns oito meses", lembra.

A rua Franciso Spino tem três quarteirões. A igreja católica do bairro fica na via, que é paralela a um campo de futebol. Com várias viaturas e a imprensa no local, quem acordou cedo disse que se sentiu em um filme. "Aqui no São Bernardo quanto tem muita gente assim é por causa do futebol. Abri a janela e vi polícia, rádio e televisão. Fiquei curioso", disse outro morador.

Por volta das 10h, a movimentação ainda era intensa na região, mesmo com os policiais já tendo indo embora. Até o momento, as forças de segurança não localizaram Márcia Oliveira Aguiar.

