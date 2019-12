No fim de ano, quando as cidades ficam mais vazias por causa das festas e férias, existe a tendência de queda no número de doadores de sangue, de acordo com a Fundação Hemominas. Por outro lado, a demanda costuma crescer, por causa de acidentes de trânsito comuns nesta época.

Por isso, a fundação ressalta a importância de manter as doações. Entre os dias 28 e 31 de dezembro, várias unidades de coleta no Estado terão o funcionamento alterado para receber doadores.

Confira:

Segunda-feira, 30/12

As unidades funcionam em horário normal. As destacadas a seguir terão atendimento diferenciado:

Hemocentro de Pouso Alegre: das 7h30 às 15h30;

Hemonúcleo de Diamantina: das 7h às 12h.

Hemonúcleo de São João del-Rei não funciona nesse dia.

Terça-feira, 31/12

Hemocentro de Belo Horizonte: das 7h às 12h;

Hemocentro de Governador Valadares: das 7h30 às 11h;

Hemocentro de Uberlândia: das 7h às 11h30;

Hemonúcleo de Sete Lagoas: das 7h30 às 12h30;

Unidade de Coleta de Poços de Caldas: das 7h às 11h30.

Demais unidades não funcionam nesse dia.

Quarta-feira, 1º de janeiro