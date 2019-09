Doenças respiratórias graves provocaram as mortes de 333 pessoas em Minas Gerais neste ano. A informação é do Ministério da Saúde, que revelou que, do total de óbitos confirmados, 65 foram pelo vírus da Influenza, popularmente conhecido como gripe.

O balanço, que traz os dados até o mês de agosto, mostra que o vírus H1N1 (a gripe suína) foi o responsável pelas mortes de 46 pessoas no Estado. O levantamento não especifica as outras doenças, como a asma e bronquite.

Além desses óbitos confirmados, outros 14 estão sendo investigados.

Casos

O boletim epidemiológico mostra que Minas Gerais é o terceiro estado com mais mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), perdendo apenas para São Paulo e Paraná, com 782 e 478 óbitos, respectivamente.

Em Minas, de acordo com o ministério, foram confirmados 2.088 casos de SRAG. No Brasil este número salta para 29.310, com 3.406 mortes.

