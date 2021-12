Minas Gerais atingiu a marca de 67% de toda a população vacinada com as duas doses ou dose única contra a Covid-19. Os dados, publicados na última sexta-feira (3), são do Vacinômetro, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES) que monitora a campanha de imunização.

Com isso, dois a cada três moradores do Estado já estão com o esquema vacinal completo. Segundo o levantamento, o número chega a 77% quando é levada em conta apenas a primeira aplicação.

No Brasil, apenas as pessoas com 12 anos ou mais podem ser protegidas contra o coronavírus. Levando isso em conta, a cobertura da primeira dose em Minas chega a 90%, enquanto a das duas doses ou dose única é de 78,8%.

De acordo com o painel, 16,4 milhões de mineiros foram contemplados com a primeira dose; 13,7 milhões com a segunda; e 493 mil com a vacina Janssen, administrada em dosagem única. A terceira dose, de reforço, foi aplicada em 1,9 milhão de cidadãos.

Ao todo, o Ministério da Saúde distribuiu para o Estado quase 39 milhões de unidades dos imunizantes contra a Covid. Desse quantitativo, 36 milhões foram encaminhados para os 853 municípios.

Na sexta-feira, a SES recebeu a 71º remessa de vacinas, com mais de 810 mil doses da Pfizer. Os imunizantes foram entregues no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, e encaminhados para a Central Estadual da Rede de Frio.

