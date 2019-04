Motoristas que precisam passar pela BR-040 nesta quinta-feira (18), véspera de feriado, devem ficar atentos aos trechos de lentidão na via. Entre o fim da manhã e o início da tarde, dois acidentes complicam o tráfego na rodovia, um em Sete Lagoas e outro em Contagem, ambas as cidades na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em Contagem, a ocorrência foi o atropelamento de um motociclista no km 522, que interditou toda a via no sentido Brasília para o atendimento da vítima. A Via 040, que administra o trecho, registrou lentidão de um quilômetro.

A outra ocorrência, em Sete Lagoas, foi um incêndio em um veículo também no sentido Brasília. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu com uma carreta cujos pneus traseiros pegaram fogo. Nesta ocorrência, a lentidão registrada também foi de um quilômetro e não houve feridos.

12h04 - Contagem (MG), km 522, acidente no sentido DF. Interdição total sentido Brasilia. Lentidão de 1 km. Ref.: entre o posto Bonanza e a Bicho da Seda. Equipe da Via 040 atuando no local. — Via 040 (@via040) 18 de abril de 2019