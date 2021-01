Apenas nesta segunda-feira (4) foi feita a retirada de um ônibus metropolitano que bateu em um poste de energia elétrica, em frente ao Cefet, na avenida Amazonas, bairro Nova Suíça. O acidente na região Oeste de Belo Horizonte ocorreu na noite do último sábado (2).

Com a colisão, a estrutura de concreto ficou praticamente destruída e apoiada no coletivo. De acordo com a Cemig, a empresa disponibilizou uma equipe para a remoção "imediata" do poste. A ação deveria ocorrer com o apoio da BHTrans.

"A equipe da BHTrans, no entanto, teve que se ausentar para atender a uma ocorrência prioritária de retirada de moradores em uma área de risco. Foi agendada então a retirada do poste nesta segunda-feira (4/1), pela manhã", informou a Cemig.

A companhia disse que nenhum cliente ficou sem fornecimento elétrico até a recomposição do poste.

Procurada, a BHTrans informou que o coletivo não foi removido por questões de segurança, pois o poste ficou muito danificado com a batida.

"O ônibus só poderia ser retirado após uma análise de segurança, que a Cemig fez e iniciou a troca do poste. A BTrans sinalizou o local e, como o tráfego está mais ameno, não houve grande impacto na região", informou, em nota.