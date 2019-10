Cinco pessoas de uma mesma família, entre elas um idoso de 70 anos, foram feitos reféns durante um assalto a uma residência no bairro São José, na região da Pampulha, no fim da tarde de segunda-feira (21). Graças a vizinhos, que perceberam uma movimentação na casa e acionaram a Polícia Militar (PM), dois suspeitos de 23 e 24 anos e um adolescente de 16 acabaram detidos pela corporação.

Os policiais chegaram até a rua Roquete Mendonça e, imediatamente, receberam informação de que dois dos suspeitos notaram a chegada e estariam tentando fugir pulando telhados. Com isso, uma viatura foi até a avenida Coronel José Dias Bicalho, em um comércio que fica nos fundos da casa assaltada, onde acabaram se deparando com os dois suspeitos maiores de idade, que acabaram abordados e presos.



A família foi feita refém dentro da casa que fica na rua Roquete Mendonça, no bairro São José A família foi feita refém dentro da casa que fica na rua Roquete Mendonça, no bairro São José

Com eles estava um revólver calibre 22 municiado e uma quantia em dinheiro. Já na rua da casa que era roubada, os policiais abordaram um Chevrolet Ônix de cor escura, onde estava o adolescente. Ele relatou que foi buscado pelos suspeitos em casa para que pudesse ajudar no assalto. O carro, roubado e com uma placa modificada, foi apreendido.

Somente então os policiais conseguiram entrar na residência e libertar as vítimas que eram feitas reféns e devolveram os pertences que foram roubados. Além do revólver encontrado com o menor, a polícia achou ainda, no telhado da casa das vítimas, uma réplica de pistola e uma arma de fabricação caseira.

Conforme a PM, todos os três detidos tinham passagens anteriores pela polícia, sendo os dois adultos por crimes como tráfico, roubo, furto e até um homicídio, e o adolescente por ato infracional análogo ao roubo.

Crimes em sequência

Dentro do veículo, que era roubado e estava com uma placa alterada, foram apreendidos alguns produtos, como cigarros e grande quantidade de isqueiros. O menor confessou então que os materiais tinham sido roubados mais cedo em uma mercearia do bairro Parque Betim Industrial, em Betim, na Região Metropolitana de BH.

Ele contou também, ainda de acordo com a PM, que um outro carro também havia sido roubado por eles e estaria no estacionamento de um grande supermercado de Contagem, também na Grande BH.

Leia mais:

PRF prende quadrilha especializada em roubo de cargas e liberta dois reféns em Betim

Suspeito de assalto em aeroporto é morto após fazer família refém

Manifestantes indígenas mantêm oito policiais reféns no Equador

Bando rende funcionário dos Correios e família e roubam R$ 30 mil de agência em Sete Lagoas