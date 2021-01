Dois homens, de 27 e 54 anos, morreram após o carro em que eles estavam capotar e cair dentro de um lago em Coromandel, na região do Alto Paranaíba. A ocorrência foi registrada nesse sábado (9).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles seguiam em direção a uma fazenda quando o acidente ocorreu. Os militares foram chamados após o filho de uma das vítimas receber uma ligação que informava que o veículo havia sido encontrado capotado e submergido no local.

O corpo do homem de 54 anos foi encontrado dentro do veículo, preso do lado do passageiro. A outra vítima foi localizada a cerca de 2 metros de profundidade, a 3 metros da localização do veículo.

O veículo foi retirado por um guincho. A perícia da Polícia Civil e a Polícia Militar compareceram no local.

