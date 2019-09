Dois homens morreram após terem se afogado em lagoas no Centro-Oeste e no Triângulo Mineiro nesse domingo (1º). Uma terceira pessoa, não-identificada, está desaparecida na Grande BH.

No Triângulo, um homem de 27 anos foi localizado no fim da manhã desta segunda-feira (2) após ele, a esposa, de 28 anos, e a filha do casal, de quatro anos, terem caído na água durante um passeio de moto aquática, na Região dos Ranchos da Usina Volta Grande, no município de Conceição das Alagoas, nesse domingo (1º).

Segundo o Corpo de Bombeiros, após a queda, causada por perda do controle de direção do condutor, a mulher e a criança foram resgatadas conscientes por terceiros, mas o homem não foi encontrado. Por terem ingerido muita água, mãe e filha foram transportadas para um hospital em Uberaba.

As buscas ao homem iniciaram no próprio domingo. O trabalho, segundo os militares, ocorreu enquanto houve segurança para a equipe de mergulhadores, já que as condições climáticas eram desfavoráveis, com fortes ventos no local (veja o vídeo). Nesta segunda, as buscas retornaram pela manhã com o apoio da Marinha do Brasil. A vítima foi localizada em profundidade de cinco metros, nas imediações do acidente.

Grande BH

Em Santa Luzia, na Grande BH, seguem nesta segunda-feira as buscas a um homem que se afogou na tarde desse domingo, em uma lagoa poluída, conhecida como Lagoa Azul. Segundo relatou uma testemunha à corporação, o homem aparentemente apresentou cansaço e não conseguiu mais nadar, submergindo.

Uma equipe de mergulho retornou pela manhã ao local, mas a vítima segue desaparecida. Ainda segundos os bombeiros, a identidade do homem é desconhecida, pois nenhuma testemunha conhecia a vítima.

Morte em Nova Serrana

Em Nova Serrana, no Centro-Oeste mineiro, um jovem de 19 anos morreu após se afogar, na tarde desse domingo, no rio Pará, na zona rural da cidade.

Segundo informações repassadas pelos familiares da vítima aos militares, o rapaz havia saído da margem e nadou até uma pedra no meio do rio. Ao retornar à margem, o jovem pediu socorro e submergiu, não voltando mais à superfície. A equipe realizou mergulho e após 20 minutos conseguiu localizar o corpo da vítima, no leito do rio, em uma profundidade aproximada de 4 metros. A Polícia Militar e a Polícia Civil compareceram ao local.

Atualizada às 12h39.