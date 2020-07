Um trabalho de inteligência da Polícia Militar (PM) conseguiu, em questão de minutos, deter uma dupla que tinha acabado de roubar celulares de duas pessoas no Centro de Belo Horizonte, na noite desse sábado (4). A abordagem às vítimas foi na avenida Afonso Pena, altura do número 940, por volta de 21h20.

De acordo com os militares, os suspeitos, de 16 e 41 anos, fugiram em um táxi após o crime. Porém, uma testemunha conseguiu anotar a placa do carro e repassar aos policiais, que localizaram o telefone do taxista durante buscas em boletins de ocorrências de trânsito.

A equipe ligou para o motorista, explicou o que estava ocorrendo e solicitou que ele informasse onde estava com os dois homens. Ao receberem a localização do automóvel, policiais formaram uma campana na entrada do Aglomerado Pedreira Prado Lopes e autuou os ladrões.

Com os suspeitos, a PM apreendeu um revólver, cujo calibre não foi informado, uma faca e os celulares roubados. As vítimas reconheceram o homem e o adolescente como autores do crime.

A dupla foi levada para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA-BH), onde a ocorrência foi registrada.

