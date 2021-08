Dois homens foram presos em flagrante durante tentativa de assalto a um motorista de aplicativo no bairro Jardim das Alterosas, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Os autores têm passagem por outros crimes e são considerados perigosos, segundo a Polícia Militar. Durante a ação, foram apreendidos dois celulares e a réplica de uma pistola semiautomática.

De acordo com a PM, a dupla pediu a corrida no bairro Trevo, região da Pampulha, com destino ao centro da cidade da Grande BH. Os autores, de 24 e 18 anos, anunciaram o assalto quando entraram no carro, um Hyundai HB20, e mandaram seguir viagem. Durante o trajeto, o condutor de 25 anos encontrou uma viatura da PM em patrulhamento na Via Expressa, já no bairro Jardim das Alterosas, e fez um sinal para os militares - a ocorrência não detalha qual ação foi feita pela vítima.

Na abordagem, os policiais encontraram a réplica da arma debaixo do banco do carro. Os dois autores confirmaram à PM que tinham a intenção de roubar e vender o veículo.

