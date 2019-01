Dois homens de 35 e 25 anos de idade foram presos na noite desta terça-feira (1º) depois de serem flagrados com 701 pinos de cocaína e mais de R$ 21 mil em espécie no Aglomerado da Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Para tentar fugir da prisão, a dupla chegou a oferecer quatro armas e munições aos policiais. Um adolescente de 15 anos, que transportava o armamento oferecido aos militares como suborno, foi apreendido por associação ao tráfico de drogas.

Durante uma operação no aglomerado, policiais desconfiaram de uma dupla que seguia em uma moto pela avenida Gerson Coelho da Silva e a mandaram parar. Os dois jovens tentaram fugir, mas foram cercados pelos militares. Após cair do veículo, um deles chegou a tentar se esconder em um matagal na avenida Mem de Sá, mas foi alcançado. Com ele, havia uma mochila onde estavam os R$ 21 mil em dinheiro e os pinos de cocaína. Ele ainda tinha mais de R$ 600 no bolso.

Os dois tentaram subornar a polícia com quatro pistolas semiautomáticas. Os policiais fingiram aceitar a negociação e um dos presos fez um sinal para uma pessoa que estava na rua, que ficou de buscar as armas. Quando o menor chegou ao local com uma sacola, onde estavam as pistolas, ele foi apreendido em flagrante.

O caso foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente (CIA), por haver envolvimento de menor de idade no caso.