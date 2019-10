Dois homens foram presos e um adolescente foi detido pela Polícia Militar com armas e drogas na tarde deste domingo (13), no bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova.

Um menor de 16 anos e dois homens, de 18 e 24 anos, estavam em um Fiat Palio branco, que foi abordado por policiais na rua Jordelina Maria do Carmo, por volta de 13h. De acordo com os militares, durante revista ao veículo, um revólver foi encontrado próximo ao freio de mão, do qual nenhum dos ocupantes do carro assumiu a posse.

Os policiais foram então até as casas deles e, diante da autorização das mães, localizaram em duas das residências um total de nove munições do mesmo calibre da arma, além de treze buchas de maconha, dez pinos e uma porção de cocaína, além de R$ 294.

Arma foi localizada próximo ao freio de mão do carro

