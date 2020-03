Conforme os registros atualizados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Minas já tem 275 casos confirmados de coronavírus e outros 34.224 suspeitos. Até então, 40 mortes que podem ter sido causadas pela Covid-19 são investigadas.

A morte de duas pessoas, no entanto, já foi confirmada para a doença. Os dois pacientes faziam parte do grupo de risco. O último óbito aconteceu nessa segunda-feira (30) e a vítima é um homem de 66 anos, morador da capital e portador de cardiopatia e diabetes mellitus.

Já a primeira vítima da doença no Estado foi uma mulher de 82 anos, também moradora de BH, e que estava internada no Hospital Biocor, em Nova Lima, com um quadro de febre, tosse e desconforto respiratório. Ela também apresentava comorbidades como doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus e pneumopatia crônica, e morreu no último domingo (29).

Belo Horizonte já tem 163 casos confirmados da doença, e outros 31 municípios mineiros também tem registros de Covid-19. No Estado, a maior incidência da doença ocorre entre homens (164). Já a faixa etária mais atingida é a de 20 a 59 anos, com 222 doentes. Há, ainda, 44 pessoas de 60 a 79 anos infectadas, três maiores de 80 anos, um bebê de menos de 1 ano, uma criança de 1 a 9 anos e quatro jovens de 10 a 19 anos.

Veja, abaixo, o gráfico que mostra o aumento de notificações para a doença em Minas Gerais nas últimas semanas:

