Dois homens morreram na noite desse sábado (1º) e outro ficou gravemente ferido após roubarem um carro e protagonizarem uma cena de perseguição em alta velocidade e troca de tiros com policiais militares na via Expressa de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, próximo ao cruzamento com o Anel Rodoviário (BR-381).

A PM montou uma barreira na via Expressa, por volta de 20h, ao ser informada do furto de um Fiat Punto cinza no bairro Amazonas, que seguia em direção a Betim. O veículo roubado atravessou o cerco, acessou a alça lateral da rodovia, e continuou a fuga ignorando as sirenes e os comandos para encostarem feitos pelo megafone.

Eles pegaram o acesso à BR-262, entraram na contramão e depois o veículo passou a trafegar em marcha ré, antes de colidir com uma das viaturas policiais. Os três ocupantes do Punto desceram do carro, dois deles, de 27 e 37 anos, atiraram contra os policiais, e na troca de tiros foram atingidos, morrendo no local. O terceiro homem também foi atingido e levado em estado grave para o Hospital Regional de Betim.

Além das duas armas, a PM apreendeu dois cartuchos de munição no veículo.

