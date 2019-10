Duas pessoas morreram e outras 55 ficaram feridas após um grave acidente na BR-040, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo havia saído de Minas Gerais, quando, por volta das 6h30, o motorista atravessou a pista e bateu contra outro ônibus e um barranco.

A colisão aconteceu na altura do km 99 e, com o impacto, o motorista de um dos veículos morreu na hora. Uma mulher de 26 anos, que chegou a ser socorrida, também não resistiu aos ferimentos. Outras 55 pessoas foram resgatas e encaminhadas para os hospitais Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (32) e Adão Pereira Nunes (23), ambos em Duque de Caxias.

Batida aconteceu na BR-040, em Duque de Caxias

Batida

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel dos Campos Elísios recebeu a notificação do acidente no início da manhã e utilizou duas aeronaves e ambulâncias para auxiliar na remoção das vítimas.

O trecho chegou a ser interrompido totalmente pela Concer, concessionária que administra a estrada, por volta das 9h. Às 11h, a descida da serra, no sentido Rio de Janeiro, operava em meia pista. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

* Com Estadão Conteúdo