Duas pessoas foram assassinadas e outras três ficaram feridas após tentativa de homicídio entre o fim da noite desta sexta-feira (21) e sábado (22) na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, um jovem morreu no Centro de BH após uma parada cardiorrespiratória.

Em Confins, um homem foi preso e sua submetralhadora de fabricação artesanal foi apreendida após uma de suas vítimas tê-lo identificado pelo crime de tentativa de homicídio. O caso ocorreu na rua Contorno, no Centro da cidade, por volta de 23h50.

Segundo a PM, o homem atirou contra um adolescente de 16 anos e contra dois jovens de 19 anos como forma de retaliação após uma agressão envolvendo o grupo. Todos foram socorridos e levados para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, em situação estável.

Além disso, dois homens foram encontrados sem vida, com marcas de disparo por arma de fogo, com diferença de pouco menos de uma hora, nas cidades de Jaboticatubas e Vespasiano. No primeiro caso, o corpo foi localizado na rua Santa Cruz, no bairro Bom Jesus, às 6h30. Já em Vespasiano, a outra vítima foi achada, por volta das 7h20, na rodovia MG-424.

