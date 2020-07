Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo três veículos no Anel Rodoviário (sentido Contagem), próximo ao acesso à Via Expressa, nas imediações do futuro estádio do Atlético (Bairro Califórnia). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a força do choque causou a morte dos motoristas de dois dos veículos - um Jeep Renegade e um Ford Ka. O outro foi atingido de forma mais leve, sem ferimentos para os ocupantes. A alça de acesso chegou a ser fechada pela Polícia Rodoviária Federal para o trabalho de atendimento às vítimas.