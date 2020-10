Dois novos radares fixos vão passar a autuar motoristas infratores nas estradas mineiras a partir da próxima terça-feira (3). Os equipamentos foram instalados no KM 6 da LMG-806, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, e no KM 388 da MGC-120, em Ferros, na região Central do Estado.

Os dispositivos irão operar em modo educativo até o dia 2. Depois, quem desrespeitar as leis de trânsito nesses locais será multado.

A velocidade máxima permitida na LMG-806 é de 40 quilômetros por hora (km/h). Já na MGC-120, 60 km/h.

No Estado

Com a implantação desses dois radares, Minas Gerais passa a contar com 466 radares fixos no território sob a responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER).

A relação completa dos equipamentos instalados nas rodovias sob a tutela do Estado pode ser acessada neste link. Também são informadas a localização dos redutores e a velocidade permitida nesses locais.

