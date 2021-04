Pelo segundo ano consecutivo, as celebrações da Semana Santa serão feitas de modo virtual em Belo Horizonte e na região metropolitana. O convite é para que os fiéis participem das solenidades de casa.

Nesta quinta-feira começa o tríduo Pascal, os três dias principais que relembram a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Às 9h, o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, celebra a Missa da Unidade. Às 17h30 será realizada a tradicional cerimônia do Lava Pés. As duas solenidades serão realizadas na Catedral Cristo Rei, nova catedral oficial da capital mineira.

Na Sexta-Feira da Paixão e no Sábado Santo as cerimônias acontecem na Basílica de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Grande BH. A Missa de Páscoa, no domingo (4), também será realizada na Catedral Cristo Rei, celebrada por Dom Walmor.

As cinco regiões episcopais que compõem a Arquidiocese de Belo Horizonte preparam programação especial, com transmissão on-line. Todas as paróquias da região metropolitana estão orientadas a fazerem celebrações sem a presença de público.

