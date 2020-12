O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, realizou a Missa de Natal na Catedral Cristo Rei, no bairro Juliana, na região Norte de BH, nesta sexta-feira (25).

Durante a celebração, Walmor afirmou que o Natal é uma "experiência de encantamento", expressão que o religioso utilizou para afirmar que a época natalina é o momento da alegria verdadeira e da presença de Deus.

"Natal é para devolver encantamento ao coração humano. Sem esse encantamento, a sociedade não consegue sobreviver", declarou dom Walmor.

De acordo com a Arquidiocese, a celebração foi feita com base nas diretrizes do documento Evangelização Missionária, que trata das práticas para evitar a disseminação do novo coronavírus.

"Por isso, os fiéis que participaram, todos de máscara, tiveram que se inscrever previamente, para prevenir aglomerações", afirmou a instituição.

A Missa de Natal foi transmitida pela TV Horizonte e retransmitida pelas redes sociais.